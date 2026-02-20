Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer, muhtarlarla iftarda buluştu

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki mahalle ve köylerde görev yapan muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 20:42 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Sözer, muhtarlarla iftarda buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki mahalle ve köylerde görev yapan muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi binasındaki organizasyonda Vali Sözer, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Sözer, muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında adeta köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

        Özverili çalışmalarından dolayı katılımcılara teşekkür eden Sözer, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

        İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın da yer aldığı iftar, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması

        Benzer Haberler

        Bilecik'ten kutsal topraklara gitmişti, 'Say' ibadeti yaparken Mekke'de vef...
        Bilecik'ten kutsal topraklara gitmişti, 'Say' ibadeti yaparken Mekke'de vef...
        Bilecik Valisi Sözer, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Bilecik Valisi Sözer, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Pazaryeri'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı
        Pazaryeri'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı
        Bilecik'te 13,7 milyon TL bütçeli iki proje için imzalar atıldı
        Bilecik'te 13,7 milyon TL bütçeli iki proje için imzalar atıldı
        Zabıta denetimlerde gördükleri karşısında şok oldu
        Zabıta denetimlerde gördükleri karşısında şok oldu
        Bilecik'te konut satışı azaldı
        Bilecik'te konut satışı azaldı