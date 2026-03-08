Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, çalışan kadınlarla iftarda buluştu

Canlı
        Bilecik Haberleri

        Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte çeşitli iş ve meslek kollarında faaliyet gösteren çalışan kadınlarla iftarda bir araya geldi.

        Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte çeşitli iş ve meslek kollarında faaliyet gösteren çalışan kadınlarla iftarda bir araya geldi.

        Subaşı, Belediye Vadipark Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte, 'Her kadın kendi hikayesinin kahramanıdır' sloganı çerçevesinde birçok etkinlik ve programın gerçekleştirdiklerini anımsatarak, kadınların toplumsal hayattaki önemine değindi.

        Kadının emeğinin, sabrının, aklının ve cesaretinin olduğu her yerde umudun filizlendiğini, hayatın güzelleştiğini ve şehirlerin güçlendiğini dile getiren Subaşı, "Kentimizin meslek hayatına yön veren odalarımızın değerli temsilcileri, halkın haber alma hakkı için emek veren basın temsilcilerimiz var. Her bir kadının emeğine, mücadelesine ve dayanışmasına büyük bir saygı ve minnet duyuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

