Türk Ocağı Bilecik Şubesi Başkanı Emre Burak Güngör oldu

Türk Ocağı Bilecik Şubesi Başkanlığı görevine Emre Burak Güngör seçildi.



Mevcut başkan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin'in yeniden aday olmadığı seçimlerde, Türk Ocağı Bilecik Şubesi'nin yeni başkanı BŞEÜ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Görevlisi Güngör oldu.



Güngör, yaptığı açıklamada, Türk Ocaklarının milli kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir misyona sahip olduğunu ifade etti.



Bilecik'te kültürel, akademik ve sosyal faaliyetleri artırmayı hedeflediklerini belirten Güngör, özellikle gençlerin Türk kültürü ve düşünce dünyasıyla daha fazla buluşmasını sağlayacak etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.



