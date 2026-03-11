Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı noktalarda yaptıkları uygulamalarda, şüphelendikleri 7 kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada, şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak " suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

