        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca Bilecik ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:42 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "silah kaçakçılığı" suçu iddiası ile yakalanarak haklarında soruşturma açılan H.U, H.S. ve A.K'nın adreslerinde aramada yaptı. Aramalarda çok sayıda telefon ele geçirildi.

        H.U. ve H.S'ye ait cep telefonlarının incelenmesi sonucunda Bilecik ve Eskişehir'de tespit edilen 11 şüpheliye ait 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, 2 adet av tüfeği, 3 adet pala, 3 adet çakı ve 2 adet kelebek bıçağı, muşta ile 10 adet cep telefonu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Ekipler, H.U, H.S, A.K, H.Ö, T.T, M.K, Y.N, B.C, H.E, A.E. ve C.A'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

