Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te dereye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Bilecik'te dereye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        E.Ö. (39) idaresindeki 26 KP 826 plakalı otomobil, Deresakarı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.


        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın korkuttu
        Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın korkuttu
        1969 Bilecikspor Kulübü Başkanı Mehmet Ergün'ün iş yerinin duvarına 'Yöneti...
        1969 Bilecikspor Kulübü Başkanı Mehmet Ergün'ün iş yerinin duvarına 'Yöneti...
        Bilecik'te KYK öğrencileri camiyi temizledi, ihtiyaç sahiplerine kumanya ul...
        Bilecik'te KYK öğrencileri camiyi temizledi, ihtiyaç sahiplerine kumanya ul...
        Bilecik'te otomobil dereye uçtu, 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobil dereye uçtu, 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te satranç turnuvası düzenlendi
        Bilecik'te satranç turnuvası düzenlendi