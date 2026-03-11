Bilecik'te dereye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Bilecik'te otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. E.Ö. (39) idaresindeki 26 KP 826 plakalı otomobil, Deresakarı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

