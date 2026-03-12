Canlı
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:42
        Bilecik'te çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen ve kardeş oldukları belirlenen M.T. ile R.T, henüz belirlenemeyen nedenle istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden geçen polis memuru Y.T, tarafları ayırmak için araya girdi.

        Bu sırada M.T. ve R.T, polis memuru Y.T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Y.T'nin de beylik tabancasıyla ateş etmesi üzerine iki kardeş yaralandı.

        Hafif yaralanan M.T. ve R.T. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan polis memuru Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

