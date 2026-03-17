Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 09:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanlar Mahallesi Camisi'nde teravih namazı öncesinde Kadir Gecesi kapsamında mevlit programı düzenlendi.


        Programın ardından kılınan teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.


        Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu.

        Doğanlar Mahallesi Muhtarı Sinan Erbay, yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in Pazaryeri'nde 106 yıldır vatandaşların ziyaretine sunulduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Trump: Küba ile istediğim her şeyi yapabilirim
        Trump: Küba ile istediğim her şeyi yapabilirim
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        İran ABD ile iletişimde mi?
        İran ABD ile iletişimde mi?
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        İlk çocuklarını bekliyorlar
        İlk çocuklarını bekliyorlar
        Bağışıklığınızı sessizce zayıflatan alışkanlıklar
        Bağışıklığınızı sessizce zayıflatan alışkanlıklar
        Nvidia’dan 1 trilyon dolar beklentisi
        Nvidia’dan 1 trilyon dolar beklentisi
        2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kaldı!
        2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kaldı!
        Silahı kavgada seken kurşun genç kızı hayattan kopardı
        Silahı kavgada seken kurşun genç kızı hayattan kopardı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 2 otomobilin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te 2 otomobilin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        AK Parti Pazaryeri teşkilatı iftarda buluştu
        AK Parti Pazaryeri teşkilatı iftarda buluştu
        Çocukların yaktığı ateş parkı alev topuna çevirdi
        Çocukların yaktığı ateş parkı alev topuna çevirdi
        Bilecik'te Kadir Gecesi'nde "Kadir pilavı" geleneği yıllardır sürdürülüyor
        Bilecik'te Kadir Gecesi'nde "Kadir pilavı" geleneği yıllardır sürdürülüyor
        Kutsal emanetler Bilecik'ten geçti
        Kutsal emanetler Bilecik'ten geçti
        Bozüyük'te sivil trafik ekipleri göreve başladı
        Bozüyük'te sivil trafik ekipleri göreve başladı