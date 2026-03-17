Bilecik'te damperi açık unutulan tır, trafik levhalarına çarptı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, damperi açık unutulan tırın trafik levhalarına çarptığı kazada bir kişi yaralandı. K.E. yönetimindeki damperi açık unutulan 47 AEU 637 plakalı tır, Karaköy Kavşağı'nda trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi koptu, trafik levhalarında hasar oluştu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

