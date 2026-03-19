        Bilecik Valisi Sözer, şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesiyle iftar yaptı

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 11 Kasım 2025'te, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesiyle evlerinde iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 09:07 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözer ziyarette anne Hatice ve baba Ali Ongan'la sohbet etti.

        Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, vatan uğruna canını feda eden kahraman şehidin ailesiyle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Devletin şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Sözer, misafirperverliklerinden dolayı Ongan ailesine teşekkür etti.

        Vali Sözer'in eşi Zeynep Sözer'in de yer aldığı ziyaret Sözer'in, şehit Ongan'ın kişisel eşyalarının bulunduğu vitrini incelemesi ve baba Ali Ongan'a hediye vermesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

