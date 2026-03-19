        Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yaşatılıyor

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde arife günleri yapılan "şeker atma" geleneği 6 asırdır sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 20:58 Güncelleme:
        İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki 250 kişinin yaşadığı Koyunlu köyünde asırlardır devam eden gelenekte, arife günü köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kılıyor, daha sonra büyükler ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıtıyor.

        Çevre illerden gelen yüzlerce vatandaş, köy meydanında ellerinde poşetlerle bekleyen çocuklara şeker dağıttı. Etkinliğin ardından toplu olarak mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, AA muhabirine, köyde asırlardır devam eden şeker atma geleneğine büyük katılımın olduğunu söyledi.

        Çocuklarımızla beraber olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Ünal, "Normalde çocuklar büyüklerin ayağına giderken gelenekle büyükler çocukların ayağına gidiyor. Büyüklerimiz, çocukların poşetlerine şeker ve çikolata atıyor. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk çok güzel. Geleneğin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Köy muhtarı Gürol Emir de çocukların bir gün öncesinden bayramı yaşadığını söyledi.

        Gurbetteki hemşehrilerinin etkinlik için geldiğini dile getiren Emir, "Dini bayramlarda şeker atma merasimi düzenliyoruz. Gelenek sayesinde bayramı, arife gününden itibaren yaşamaya başlıyoruz. Köy halkı olarak geleneği sürdürüyoruz. Bu gelenek bizim köyün nesli tükenene kadar devam edecek." diye konuştu.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan gelen İbrahim Çinçin, her bayram köye gelmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Geleneğin yaşatılmasının çok güzel olduğunu vurgulayan Çinçin, "Çocuklarımızı sevindirmek, akrabaları ve dostları görmek güzel. Mükemmel bir gelenek. Çocuklar çok mutlu oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

