        Bilecik'te çiftçilere yerli nohut tohumu dağıtıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca 32 üreticiye, 12,4 ton kuraklığa dayanıklı yerli nohut tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve nohut üreticileri katıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Tarım ve Orman Bakanlığının kuraklığa dayanıklı, biçerdöver hasadına uygun yerli ve milli çeşitlerin ekimine yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Aksu, programda katılımcılara bilgi vererek şunları kaydetti:

        "Projeden 32 çiftçimiz faydalanacak. Yerli ve milli 'azkan' nohut tohumu 950 dekar alanda ekilmek üzere 12 bin 400 kilogram nohut tohumu yüzde 75 hibe katkılı olarak dağıtılacaktır. İlçemizde 6 bin dekar civarında nohut ekiliş alanı bulunmaktadır."

        Programa katılan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, dağıtılan tohumların çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

