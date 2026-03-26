Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Pazaryerili öğrenciler mesleki staj için Portekiz'e gidiyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ Akreditasyon Programı kapsamında Portekiz'de staj yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Pazaryerili öğrenciler mesleki staj için Portekiz'e gidiyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ Akreditasyon Programı kapsamında Portekiz'de staj yapacak.

        Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje çerçevesinde, okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim gören 7 öğrenci ve 2 öğretmen, Avrupa staj hareketliliğine katılacak.

        Portekiz'in Braga kentinde 29 Mart-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek programda öğrenciler, alanlarıyla ilgili uluslararası iş tecrübesi kazanma ve Avrupa'daki mesleki uygulamaları yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

        Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve farklı kültürleri tanımalarını amaçlayan proje öncesinde okul yönetimi, çalışmada emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek katılımcılara başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

