        Bilecik'te bir evde nesli tehlike altında bulunan piton ele geçirildi

        Bilecik'te düzenlenen hayvan kaçakçılığı operasyonunda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan labirent burma piton ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 21:21 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasaklı canlı hayvan ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde O.K, R.Ş. ve Ş.Ö'nün ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, doğal yaşam alanı Güney Asya olan 6 aylık, yaklaşık 1 metre uzunluğunda labirent burma piton ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 1 kişi hakkında idari işlem uygulandığı ve yılanın Bursa Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

