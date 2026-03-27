Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve tütün satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında İ.Ş'ye ait 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda 6 bin 120 boş makaron, 2 kilo 870 gram tütün, 1000 boş sigara kutusu ve 3 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işleminin sürdüğü öğrenildi.

