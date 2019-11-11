Minik öğrencilere doğru yöntemle el yıkama ve el temizliği anlatıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşları 46 yaş arası öğrencilere doğru yöntemle el yıkama ve el temizliği uygulamalı olarak anlatıldı.

Pazaryeri Anaokulu ve Diyanet Bakanlığının 4 ile 6 yaş arası açmış olduğu Kur’an kursu öğrencilerine Pazaryeri Devlet Hastanesi tarafından doğru el yıkama teknikleri, el yıkamanın önemi konularında uygulamalı bilgiler verildi. Ellerin en çok mikroorganizma barındıran organlar olduğunu belirten Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, “Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ‘Dünya El Yıkama Günü’ kapsamında bu gün ilçemizdeki öğrencilere doğru yöntemle el yıkamanın uygulamalı şekilde anlatıldığı bir etkinlik düzenledik. Ellerin klasik yıkama yöntemleri ile gerçek anlamda temizlenmediği, bunun için belirlenen doğru yöntemlerin uygulanarak yıkanması halinde gerçek hijyenin sağlanabileceği öğrencilerimize aktardık” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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