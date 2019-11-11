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Geleceğe Nefes kampanyasına Osmaneli'den de destek

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu "11 Kasım'da 11 milyon fidan" sloganıyla organize ettiği "Geleceğe Nefes' kampanyasına Osmaneli de 6 bin 500 fidan dikerek destek oldu

Geleceğe Nefes kampanyasına Osmaneli'den de destek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu "11 Kasım'da 11 milyon fidan" sloganıyla organize ettiği "Geleceğe Nefes' kampanyasına Osmaneli de 6 bin 500 fidan dikerek destek oldu
Osmaneli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Orman İşletme Şefliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürlerinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu geleceğe nefes kampanyasına 6 bin 500 fidan dikerek destek oldu.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Naif Yavuz “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerin de Tarım ve Orman Bakanlığının bir projesi olan “geleceğe nefes” projesi tüm Türkiye’de 81 il ve ilçelerinde olduğu gibi Bilecik ili Osmaneli ilçesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, öğrencilerimiz, siyasi partilerimiz ve vatandaşlarımız ile projeye destek olmak için 6 bin 500 fidanımızı toprakla buluşturduk. Peygamberimiz bir Hadisi Şeriflerinde “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” diye buyurmuştur. Geleceğimize, torunlarımıza güzel bir çevre, sağlıklı bir çevre bırakmak için böyle bir projeye destek verdik. Emeği geçem herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin ise “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu kampanyaya biz de Osmaneli Belediyesi olarak destek verdik zaten bugüne kadar 160 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bugün ise proje kapsamında Osmaneli de başta kaymakamımız ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ve öğrencilerimiz ile 6 bin500 fidanı toprakla buluşturduk. Önemli olan bu fidanları toprakla buluşturduktan sonra bakmak, inşallah biz de belediye olarak bundan sonra bu dikilen fidanlara bakacağız, amacımız Osmaneli deki yeşilliği artırmak bunun için biz de belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle Cumhurbaşkanımızın böyle bir kampanya başlatmasından dolayı kendilerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Sakarya nehri kenarında ağaç dikme projesine Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcıları Furkan Akçay, Onurcan Sezer, Hakime hanım Sıdıka Yıldırım, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, millî Eğitim Müdürü Erhan Döş, Orman İşletme Şefleri Mücahit Ak, Erkan Balcı, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Sakarya nehri kenarındaki fidan dikme programından sonra Kaymakam Naif Yavuz Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi bahçesi, Sağlık gurup başkanlığı bahçesi, 112 bahçesi ve geçtiğimiz aylarda Düzmeşe köyü göl park mevkiinde çıkan orman yangınındaki alanda Osmaneli Orman İşletme Şefliğinin işçileri tarafından dikilen fidan dikme programlarına katıldı.

BİLECİK

11 Kasım 2019 Pazartesi

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