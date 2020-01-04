Rektör Taş kütüphanede öğrencileri ziyaret etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversite kütüphanesinde güz dönemi final sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Çalışma salonlarını gezen Rektör Taş’a ziyaretinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İsmail Akgün eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Taş, istek ve sorunları dinleyerek notlar aldı. Ziyarete ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Rektör Taş, öğrencilerin üniversitenin sunduğu imkanlardan ve sosyal hayattan memnun olmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.

BİLECİK 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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