Milli atletler Uluslararası Salon Match’ta yarışacak

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Bilecikli Milli atletler 2930 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Turkcell Türkiye U18 Salon Şampiyonasında Bilecik'i temsil edecekler.

2930 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek şampiyonada 60 metrede Türkiye şampiyonu olan ve Milli Takıma seçilen Orçun Ünalan ve aynı turnuvada U20 Salon Şampiyonasında üç adım atlama ve 60 metre engelde bronz madalya alan Hayriye Nur Arı,7 Mart 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan ve 5 ülke temsilcilerinin yarışacağı Uluslararası Salon Match’ta ilk kez Milli Takım formasıyla ile altın madalya için yarışacak.

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