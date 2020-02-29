Urfanlı; "Bilecikliler Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hem akrabası hem de sarsılmaz muhafızlarıyız" 2. Abdülhamid Han'ın hayatının anlatıldığı "Usta" isimli tiyatro oyunu Bilecik'te sahnelendi İlim Yayma Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Kadir Urfanlı; "Söğüt Alayına mensup askerler canları pahasına 2. Abdülhamid Han'a sahip çıkmışlar"

İlim Yayma Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Kadir Urfanlı, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın canını Bileciklilere emanet ettiğini söyleyerek, "Sultan 2. Abdülhamid Han akrabalarım dediği Ertuğrul sancağında yaşayan dedelerimize sarsılmaz bir güven duymuş, kendi canını bu yiğitlerinden kurulan Söğüt Alayına emanet etmiştir" dedi.

34'üncü Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatından kesitlere yer verilen "Usta" isimli tiyatro oyunu Bilecik'te sahnelendi. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Usta" isimli tiyatro oyunu Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri,il ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

"Bilecikliler Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hem akrabası hem de sarsılmaz muhafızlarıyız"

Tiyatronun kente getirilmesinde öncülük yapan İlim Yayma Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Kadir Urfanlı, Bilecik Sivil Dayanışma Platformu adına yaptığı konuşmada, "Üzerinde yaşadığımız bu topraklar alala de bir toprak parçası olarak değerlendirilemez. Bu topraklarda Osmanlı'nın manevi mimarı Şeyh Edebali’nin ve Dursun Fakıh’ın dudaklarından dökülen dualar, Ertuğrul Gazi'nin ve Osman Gazi'nin atlarının nal sesleri hala yankılanmaktadır. Tarihin şanlı sayfalarında Ertuğrul sancağının bir obadan bir cihan imparatorluğuna giden kutlu yolculuğa tekrar tekrar bizlere hatırlatmaktadır. Sultan 2. Abdülhamid Han akrabalarım dediği Ertuğrul sancağında yaşayan dedelerimize sarsılmaz bir güven duymuş, kendi canını bu yiğitlerinden kurulan Söğüt Alayına emanet etmiştir. Söğüt Alayına mensup askerler canları pahasına emanete sahip çıkmışlar hiçbir zaman sultanı sakıncaya sokacak, başını öne eğdirecek harekette bulunmamışlardır. Biz Bilecikliler Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hem akrabası hem de sarsılmaz muhafızlarıyız" ifadelerine yer verdi.

2. Abdülhamid'in sevdiği türkülerin seslendirilerek hayatından bölümlerin izleyicilere aktarıldığı tiyatro oyununun bitiminde, oyununun yazarı ve yönetmeni Ahmet Yenilmez, Osmanlı'nın doğup büyüdüğü bu topraklarda seyirciyle bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Oyun sonundan ilecik Valisi Bilal Şentürk, usta oyuncu ve yönetmen Ahmet Yenilmez plaket taktim etti.

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