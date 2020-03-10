Bayırköyspor şampiyonluğa göz kırptı

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Bilecik 1. Amatör Ligin lideri Bayırköyspor, kendi saha ve seyircisi önünde şampiyonluğun diğer adayı 1308 Osmaneli Belediyespor'u yenerek, şampiyonluğa göz kırptı.

Bilecik 1. Amatör Lig'in 21'inci haftasında 54 puanla lig lideri Bayırköyspor ile 50 puanla lig ikincisi 1308 Osmaneli Belediyespor karşı karşıya gelirken, maçı 10 kazanan ev sahibi ekip şampiyonluğa göz kırptı. Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynanan yoğun bir taraftar desteği başlayan Bayırköyspor ilk yarı tutuk bir oyun sergiledi. 1308 Osmaneli Belediyesporlu ileri uç oyuncuları yüzde yüzlük bir kaç gol pozisyonu bulurken, kalesinde devleşen Bayırköyspor kalecisi Kadir Baran Güven'i geçemediler. İlk yarı 00'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Bayırköyspor, bu seferde kalesinde devleşen 1308 Osmaneli Belediyespor kalecisi Mete Aktemur'u geçemedi. Maçın 69'uncu dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında Taner Öztürk golüyle ev sahibi 10 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Bayırköyspor maçı 10 kazandı. Ligin bitmesine 5 hafta kala puanını 57'ye çıkaran Bayırköyspor, en yakın rakibi İçköyspor'a 5 puan fark attı.

Maç sonu Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, soyunma odasına girerek, Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz, antrenörün Hasan Kol ve futbolcuları tebrik etti. Maçın devre arasında Başkan Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk maça büyük ilgi gösteren kadınlara çiçek takdim etti.

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