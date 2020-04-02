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Esnaf özel bir destek paketi bekliyor Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı; "Esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır"

İHA

Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, zor durumdaki esnaf ve sanatkarlara özel paketler hazırlanması gerektiğini belirten, "Korona virüs Covid19 sebebiyle esnafımız da siftahsız dükkan kapatıyor. Ticari faaliyetlerine geçici süre ile ara veren esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir paket hazırlanmalı" dedi.

Esnaf özel bir destek paketi bekliyor Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı; "Esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır"

Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, zor durumdaki esnaf ve sanatkarlara özel paketler hazırlanması gerektiğini belirten, "Korona virüs Covid19 sebebiyle esnafımız da siftahsız dükkan kapatıyor. Ticari faaliyetlerine geçici süre ile ara veren esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir paket hazırlanmalı" dedi.
Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Korona virüs Covid19 sebebiyle onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerine ara verdiğini belirtti. Balcı, "Bununla birlikte diğer meslek kollarındaki esnafımız da siftahsız dükkan kapatıyor. Ancak kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemeleri devam ediyor. Bu sebeple, korona virüs sebebiyle ticari faaliyetlerine geçici süre ile ara verilen esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir paket hazırlanmalı. Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin TL kredi imkanı sağlanmalı" dedi.
" Esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır"
Balcı, Korona virüs Covid19 sebebiyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlar zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Esnaf ve sanatkarımıza verilecek kredi ile esnafımız devlete olan vergi, BAĞKUR, SSK gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin bir kaybı olmayacaktır. Çünkü devletin verdiği para yine kendisine geri dönecektir. Esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmeli. Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü artıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalı. Esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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