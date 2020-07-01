Vatandaşların büyük sıkıntı çektiği yolda asfalt çalışması başladı

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in İnhisar ilçesinde vatandaşların büyük sıkıntı çektiği yolda asfalt çalışması başlandı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı KoyunluAkkum ve TarpakBehçetiye köyleri arasında yol asfaltlanıyor. Bu güzergahı sıkça kullanan vatandaşların büyük bir sıkıntı yaşadıkları yolda, ilk olarak genişletme çalışması yapılmıştı. Ardından asfalt çalışmaların başladığı yolun en kısa biteceği öğrenildi. Yol bitince sürücüler hem geliş hem de gidiş güzergahlarında rahat rahat gelip gidecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.