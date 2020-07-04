Tayini çıkan şube müdürleri Bilecik'e veda etti

Bilecik Müftülüğünde görev yaptıkları sırada tayinleri çıkan şube müdürleri müftülük personeliyle helalleşerek Bilecik'e veda etti.

Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde şube müdürlüğü yaptıkları esnada Ankara Altındağ İlçe Müftülüğüne atanan Hüseyin Aksoy, Sakarya Arifiye İlçe Müftülüğüne atanan Mevlüt Sayılır ve Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğüne atanan Davut Özdal mesai arkadaşlarına veda etti. 2'si il dışı diğeri ilçeye tayini çıkan şube müdürlerine plaket takdim eden İl Müftüsü Ali Erhun, görev yaptıkları süre içerisinde göstermiş oldukları özverili çaba için kendilerine teşekkür etti.

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