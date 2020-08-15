Yavru iken bulduğu sığırcık kuşu evlerinin bir parçası oldu Uçmaya başladığında doğaya salınan sığırcık kuşu yeniden eve geri döndü Sığırcık kuşu 'Aşkım' ile Sibel hanımın dostluğu herkesi kıskandırıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir vatandaşın yavru ve ölmek üzereyken evlerinin önünde bulduğu sığırcık kuşu şimdi evlerinin bir parçası oldu.

Yeşilkent Mahallesinde yaşayan Sibel Baltacı isimli vatandaş bir yıl önce evlerinin önünde daha tüyleri bile çıkmamış, ölmek üzere olan bir sığırcık yavrusu buldu. Yavruyu bir yıl boyunca evlerinde bakarak büyüttü. Büyüyüp uçmaya başlayan sığırcık yavrusunu doğaya salarak özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Baltacı, her denemesinde sığırcık kuşunun eve geri döndüğünü söyledi.

Sibel Baltacı, yaptığı açıklamada “Bir yıl önce, evimizin önünde daha tüyleri bile çıkmamış, ölmek üzere olan bir sığırcık yavrusunu bulduk. Onu hemen eve götürüp, marketten aldığım mamayı şırıngaya doldurup yavru kuşu besledim. Aradan geçen bir kaç ay sonra sığırcık yavrusu, uçmaya başladığı zaman doğaya salmak istedim. Doğaya saldığımız her denememizde bir şekilde evimize geri dönüp balkona konarak bizi beklediğini gördük. Artık evimizin bir parçası ve neşesi olan sığırcık kuşuna Aşkım ismini verdik. Onsuz bir günümüz bile geçmiyor, ona çok alıştık. Aşkım’ın en büyük eğlencesi avucumuzun içinde lavaboda musluk altında duş almak, ona çok iyi bakıyoruz" dedi.

Sığırcık kuşu Aşkım ile Sibel hanımın dostluğu ise görenleri adeta kıskandırıyor.

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