Özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurgaspor Kulübü teakwando sporcusu geçen yol elde ettiği Türkiye dereceleri nedeniyle özel eğitim kurumunda ücreti okuma hakkı elde etti.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, “Geçen sene taekwondo branşında aldığı Türkiye derecesinden dolayı Dodurga beldemizin başarılı sporcusu Alper Tuncay, Bozüyük özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etmiştir. Sporcularımıza böyle bir imkanı sağladığı için Spor Bakanlığımıza ve özel eğitim kurumuna teşekkür ederim. Alper kardeşimizi tebrik ederim” dedi.

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