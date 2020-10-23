Özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etti

İHA

Özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurgaspor Kulübü teakwando sporcusu geçen yol elde ettiği Türkiye dereceleri nedeniyle özel eğitim kurumunda ücreti okuma hakkı elde etti.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, “Geçen sene taekwondo branşında aldığı Türkiye derecesinden dolayı Dodurga beldemizin başarılı sporcusu Alper Tuncay, Bozüyük özel eğitim kurumunda ücretsiz okuma hakkı elde etmiştir. Sporcularımıza böyle bir imkanı sağladığı için Spor Bakanlığımıza ve özel eğitim kurumuna teşekkür ederim. Alper kardeşimizi tebrik ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vefa Sosyal Destek Grubu başarı belgesi ile ödüllendirdi Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal; "Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık göstererek gayretli ve özverili çalışma yaptılar"
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu başarı belgesi ile ...
Müftü Erhun'dan, İl Jandarma Komutanı Sandal'a ziyaret
YEREL HABERLER Müftü Erhun'dan, İl Jandarma Komutanı Sandal'a ...
Bilecik'teki okul binalarında güçlendirme çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Bilecik'teki okul binalarında güçlendirme çalışması ...
Bakan Soylu ile video konferans sistemiyle görüştüler
YEREL HABERLER Bakan Soylu ile video konferans sistemiyle görüştüler
Bilecik'te Korona virüs tanılı ya da temaslı kişilere evlerinde denetim
YEREL HABERLER Bilecik'te Korona virüs tanılı ya da temaslı kişilere ...
Bilecik İl Özel İdaresi'nden AFAD'a araç desteği
YEREL HABERLER Bilecik İl Özel İdaresi'nden AFAD'a araç desteği
Rektör Beydemir'in Ankara temasları
YEREL HABERLER Rektör Beydemir'in Ankara temasları
Vali Şentürk: ''Muhtarlar, vatandaşın nabzını tutuyor'' Valisi Bilal Şentürk'ten İnhisar ve Yenipazar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Şentürk: ''Muhtarlar, vatandaşın nabzını ...
İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Kaymakam Ünal'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Kaymakam Ünal'a ...
Osmaneli'nde şarbon hastalığı çıkan köyde karantina kararı
YEREL HABERLER Osmaneli'nde şarbon hastalığı çıkan köyde karantina ...
Belediye adına para isteyen dolandırıcılar için uyarı
YEREL HABERLER Belediye adına para isteyen dolandırıcılar için uyarı
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Keskin'den Vali Şentürk'e veda ziyareti
YEREL HABERLER Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Keskin'den ...
Başkan Tekin’den GAMER Başkanı Hakan Kafkas’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Tekin’den GAMER Başkanı Hakan Kafkas’a ziyaret
Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal'in türbesinde çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal'in ...
Osmaneli'nin gelişen değeri 'Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi' Belediye Başkanı Münür Şahin; "İçmeler Tesislerimizde kadınlar ve erkekler için Osmanlı hamamı olacak"
YEREL HABERLER Osmaneli'nin gelişen değeri 'Prof. Dr. Yunus Söylet ...
Hamidiye Köyü yolu temizlendi
YEREL HABERLER Hamidiye Köyü yolu temizlendi
S plaka okul ve fabrika servisleri denetimi
YEREL HABERLER S plaka okul ve fabrika servisleri denetimi
Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı ''Koyun ve keçilerde verimliliği artırma'' projesi" 405 bin lira hibe yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Dağıtımını yapacağımız damızlık koçların bereketli olmasını diliyorum"
YEREL HABERLER Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç ...
Keçiler için 502 ağacın kesildiği ormanda sıkı denetim
YEREL HABERLER Keçiler için 502 ağacın kesildiği ormanda sıkı ...
Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar
YEREL HABERLER Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar
19 Ekim Muhtarlar Günü'ne katılamayan muhtara sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne katılamayan muhtara sürpriz ...
1 milyon liralık destekle kendi seralarını kuruyorlar
YEREL HABERLER 1 milyon liralık destekle kendi seralarını kuruyorlar
Çiftçilere ücretsiz ıspanak tohumu desteği Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş "Tarladan sofraya uzanan zincirin her bir halkasını daha da sağlamlaştırmak büyük önem taşımaktadır"
YEREL HABERLER Çiftçilere ücretsiz ıspanak tohumu desteği Bilecik İl ...
Tarlasını için su çukuru açarken misket bombası buldu Kurtuluş Savaşından kalma olduğu tahmin edilen bomba fünye ile patlatılarak imha edildi
YEREL HABERLER Tarlasını için su çukuru açarken misket bombası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X