Bilecik'te alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasındaki faaliyetleriyle vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor.

Başta kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları olmak üzere birçok başlıkta faaliyetlerini sürdüren ekipler, asfalt yama, kilit parke taşı onarım çalışmaları, su arıza ve birçok alandaki çalışmaları gerçekleştiriyor. Kötü görüntüye neden olan alanlarda yıkım çalışması, bakım ve onarım işlerini gerçekleştiren ekipler ayrıca yeni merdiven yolları da vatandaşların hizmetine sunuyor.

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