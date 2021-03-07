Bilecik’te sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sebze yüklü devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, BilecikSakarya karayolunda meydana geldi. Sürücü İ.T. (43), yönetimindeki 34 BNP 109 plakalı sebze yüklü tır, BilecikSakarya kara yolunun Ciciler Köy kavşağı yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü İ.T., 112 Acil Sağlık ambulansıyla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası karayolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlanırken, yola saçılan sebzeler ekiplerin yardımıyla toplandı. Tır ise vinç yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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