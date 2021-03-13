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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı

İHA

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı

Bilecik Vali Bilal Şentürk başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Elmas, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost ile ilgili daire müdürlerinin katıldığı toplantıda, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ancak kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.
"Şiddetin her çeşidi hoş görülmeyecek bir konu"
Yaşanan üzücü olayların tekrarlanmaması için kurumsal çalışmalar yapıldığını, ancak topyekun elbirliği ile kadına karşı şiddetle mücadelede başarının mümkün olabileceğini vurgulayan Vali Şentürk, ''Şiddet olaylarının sosyal ve psikolojik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Kadına yönelik şiddette, konunun önce kaynağına inmeliyiz. Kadına yönelik şiddet mağdurunun korunmasının yanında, bir taraftan da şiddet uygulama potansiyeli olanlara karşı da etkin tedbirler geliştireceğiz. Şiddetin her çeşidi hoş görülmeyecek ve önlenmesiyle ilgili olarak kamu otoritesinin, STK ve gönüllü çalışanların da devrede olması gereken bir konu. Şiddetin temelinde sevgi ve merhamet duygusunun yeterince gelişmemiş olmasının yattığını bilerek, bu duyguları geliştirecek adımların öncelikle atılması gerekir'' dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yapılacak çalışmaların yer aldığı sunumun yapıldığı toplantıda, kurumsal eğitim faaliyetlerinin içerisine sevgi ve merhamet duygusunun ve aile kavramını öne çıkaracak, anneye ve kadına hak ettiği değeri verecek, koruyacak ona zarar gelmesini engelleyecek projeler ve çalışmalar yapılmasına karar verildi.

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