Fototerapi etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi PUVA tedavi yöntemi Bilecik'te uygulanmaya başlandı Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Gencer Başol; "En eski tedavi yöntemlerinden biri olan fototerapi, dermatolojik tedavideki gelişmelerin gerisinde kalmadı" "Ortalama tedavi süresi 2-3 ay olan tedavi programı haftada 2-5 seans şeklinde uygulanmaktadır"

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Gencer Başol, dermatoloji tarihinin en eski tedavi yöntemlerinden biri olan fototerapinin, dermatolojik tedavideki gelişmelerin gerisinde kalmadığını, etkin ve güvenilir olduğunu, pek çok deri hastalığında yaygın olarak kullanılma olduğunu söyledi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psoralen UltraViolet A (PUVA) tedavi yöntemi uygulanmaya başlandı. Yapılan tedavi hakkında bilgi veren Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Hatice Gencer Başol, "Dermatoloji tarihinin en eski tedavi yöntemlerinden biri olan fototerapi, dermatolojik tedavideki gelişmelerin gerisinde kalmayıp, etkin ve güvenilir olmasının avantajıyla, pek çok deri hastalığında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sedef hastalığı, atopik egzama , deri lenfomaları, kronik kaşıntı, liken planus ve vitiligo gibi patogenezleri tamamen farklı bir çok deri hastalığının tedavisinde belirli dalga boyundaki ultraviyole ışınlarının kullanılması prensibine dayanan bir tedavi yöntemidir. Ultraviyole A, Ultraviyole B, dar bant UVB, geniş bant UVB ve PUVA (Psoralen + UVA) kullanılan ışık kaynaklarıdır. Ultraviyole ışıkları derideki yangıyı yok ederek etki gösterir. Bu etki ile derideki hastalık düzelir ancak tamamen yok olmayabilir. Tedavi kapalı bir kabin içerisinde yapılır. Tedavi seansları sadece birkaç saniye ya da dakikalık ışık maruziyeti ile başlar ve süreler her seansta kızarıklık, kaşıntı gibi çeşitli kriterler göz önüne alınarak kademeli olarak artırılır. Hastalığın durumuna bağlı olmakla beraber ortalama tedavi süresi 23 aydır. Tedavi programı haftada 25 seans şeklinde uygulanmaktadır. Bu tedavi ile hastalık tamamen yok edilemeyebilir, ama var olan hastalık bulguları iyileşir, yeni lezyonların oluşumu azalır ve belirgin bir düzelme sağlanıp kontrol altına alınabilir. Tedavi sayesinde hastalıksız bir yaşama kavuşulabilmekle beraber tüm hastalarda tamamen iyileşme gerçekleşmeyebilir" dedi.

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