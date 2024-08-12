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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da 3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Manisa'da 3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada

        Manisa Salihli'de bir kişi, oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü. Vicdanları kanatan anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 03:45 Güncelleme: 12.08.2024 - 03:47
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        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 yavru kediyi fırça sapıyla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        Olay, Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi'nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. M.Ş. (55), evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı.

        YAVRU KEDİLERİ ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        M.Ş, kaçmaya çalışan kedilere, acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen M.Ş, kedilere eziyet etmeyi sürdürdü.

        DHA'nın haberine göre; yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü.

        VİCDANSIZLIK, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri M.Ş'yi gözaltına aldı.

        M.Ş'nin, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Manisa
        #Salihli
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