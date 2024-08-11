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        Haberler Dünya Yunanistan'da orman yangını! 9 köy tahliye edildi | Dış Haberler

        Yunanistan'da orman yangını! 9 köy tahliye edildi

        Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde bugün öğleden sonra başlayan yangın nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 22:32 Güncelleme: 11.08.2024 - 22:33
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        Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı, yangına 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi.

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        Haberlerde, alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.

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        Dumanların başkent Atinaya kadar ulaştığı belirtilen haberlerde, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi.

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        Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritiostaki sağlık merkezleri ile Atinadaki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.

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