Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti- SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Şantiyede göçük! 2 işçi enkaz altında

        İstanbul Tuzla'da bir şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Son dakika haberine göre, enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tuzla'da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.

        Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi.

        İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçinin cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerimizce sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!