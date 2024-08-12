Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda muhteşem kapanış!
Türkiye'nin 5'i bronz ve 3'ü gümüş olmak üzere 8 madalya kazanarak 64'üncü tamamladığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi Stade de France'de yapıldı. Kapanış renkli görüntülere sahne oldu...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi Stade de France’de yapıldı.
Seremoniye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile diğer yetkililer katıldı.
Sporcuların madalyaları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach tarafından takdim edildi.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, Stade de France’te yürüyerek sporseverleri selamladı.
Yürüyüşte, ülkemize bronz madalya kazandıran Taha Akgül bayrağımızı dalgalandırdı.