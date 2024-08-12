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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda muhteşem kapanış! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda muhteşem kapanış!

        Türkiye'nin 5'i bronz ve 3'ü gümüş olmak üzere 8 madalya kazanarak 64'üncü tamamladığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi Stade de France'de yapıldı. Kapanış renkli görüntülere sahne oldu...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.08.2024 - 02:06 Güncelleme: 12.08.2024 - 02:06
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi Stade de France’de yapıldı.

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        Seremoniye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile diğer yetkililer katıldı.

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        Sporcuların madalyaları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach tarafından takdim edildi.

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        Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, Stade de France’te yürüyerek sporseverleri selamladı.

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        Yürüyüşte, ülkemize bronz madalya kazandıran Taha Akgül bayrağımızı dalgalandırdı.

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