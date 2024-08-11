Samsunspor: 0 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda goller 31. dakikada Rafa Silva ve 36. dakikada Gabriel Paulista'dan geldi
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.
Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle Süper Lig'e de hızlı bir giriş yaptı.
Siyah-Beyazlılarda goller 31. dakikada Rafa Silva ve 36. dakikada Gabriel Paulista'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'e 3 puanla başladı. Samsunspor ise ilk hafta puanla tanışamadı.
VAN BRONCKHORST İLK LİG MAÇINA ÇIKTI
Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk oldu.
Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsunspor karşısında çıktı ve galibiyeti aldı.
PAULISTA SAKATLANDI
Beşiktaş'ta takımının 2. golünü kaydeden Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkamadı.
İlk yarıda aldığı darbe sonrası bileğinde problem yaşayan başarılı stoper, ikinci yarı yerini Necip Uysal'a bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Samsunspor'un golü iptal edildi. Ani gelişen atakta Zeki Yavru'nun uzun pasında Moundilmadji, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Çadlı oyuncu kaleci Günok'u geçerek boş ağlara topu gönderdi. Hakem Ali Şansalan, golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti.
26. dakikada Samsunspor'un atağında ceza saha içindeki Holse'nin pasına Ntcham gelişine sert vurdu, kaleci Mert Günok kale çizgisi üzerinde topu yatarak kontrol etti.
31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Semih Kılıçsoy'un ara pasına hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası içine girer girmez iki oyuncunun arasından, kaleci Okan Kocuk'un yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakika misafir takım Paulista ile farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş'ın atağında sağ kanattan Masuaku'nun ortasına altı pas içinde iyi yükselen Paulista, topu kafayla ağlara gönderdi. 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada Beşiktaş'ın atağında Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda top, direğin dibinden auta çıktı.
59. dakikada Samsunspor'un atağında Holse'nin pasına hareketlenen Bola, topa ceza sahasının hemen önünden yerden sert vurdu, meşin yuvarlak, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
77. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Dimata'nın kafasından seken top Van Drongelen'in göğsüne çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.
85. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Dimata'nın soldan ortasında topa altı pas içinde Ercan Kara dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
90+6 dakika siyah-beyazlı takımda Fernandes orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek arka direğin dibinden auta çıktı.
Karşılaşmayı Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.