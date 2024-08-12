Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat - 12 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağmur, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağışların Ordu, Rize Artvin ile Trabzon'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 07:12 Güncelleme: 12.08.2024 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 38°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 27°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç, batı ve güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Bugün (Pazartesi) beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Komşuda yangın! 9 köy tahliye edildi
        Komşuda yangın! 9 köy tahliye edildi
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Zaporijya nükleer santralinde yangın!
        Zaporijya nükleer santralinde yangın!
        Beşiktaş'ı yeniler uçurdu!
        Beşiktaş'ı yeniler uçurdu!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Kaliteyle kazandı ama...
        Kaliteyle kazandı ama...
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Paris 2024'te lider ABD!
        Paris 2024'te lider ABD!
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?