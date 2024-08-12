ABD Başkanı Biden adaylıktan çekilmesine ilişkin konuştu: "Trump ABD'nin güvenliği için gerçek bir tehdit"

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görev süresi bitmeden Gazze'de ateşkesin mümkün olup olmadığına ilişkin soruya "Evet, hala mümkün." yanıtını verdi.

Başkan Biden, CBS kanalına verdiği mülakatta, Gazze'de ateşkes konusuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sunucunun, "başkanlık görev süresi sona ermeden Gazze'de ateşkesin mümkün olup olmayacağına" ilişkin sorusuna Biden, "Evet, hala mümkün." yanıtını verdi

Netanyahu ise daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridorunda kalmasını" öngörüyordu.

Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze’nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.

Biden, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) destekli ateşkes planının hala uygulanabilir" olduğunu ifade ederek, durumun "bölgesel bir savaşa dönüşmemesi" için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

"TRUMP ABD'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN GERÇEK BİR TEHDİT"

Biden, Kasım ayındaki başkanlık yarışından neden çekildiğine ilişkin de konuştu. Önceliğinin eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'ı yenmek olduğu söyleyen Biden, adaylığını sürdürmesi halinde Demokrat Parti içerisindeki adaylığına ilişkin tartışmaların dikkati başka yere çekeceği için adaylıktan çekildiğini söyledi.

"Trump'ı yenmeliyiz, yenmeliyiz, yenmeliyiz" ifadelerini kullanan Biden, "Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokrat meslektaşlarımın birçoğu, yarışta onlara zarar vereceğimi düşündü" dedi.

Biden, Trump'ın ABD'nin güvenliği için gerçek bir tehdit olduğunu söyledi.