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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü | Son dakika haberleri

        Mersin'de çıkan silahla kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Jandarmanın olay yerinde incelemesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 21:44 Güncelleme: 11.08.2024 - 21:44
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        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
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        Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde, iki grup arasında "yol verme meselesi" nedeniyle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti. Olayda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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