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        Haberler Magazin Gökçe Akçelik, 47 yaşında vefat etti - Magazin haberleri

        Gökçe Akçelik, 47 yaşında vefat etti

        Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:20
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        Ödüllü şarkıcı vefat etti
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        Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik, vefat etti. Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.

        1977'de İstanbul’da doğan Gökçe Akçelik, Replikas grubuyla 5 albüm yayınladı ve film müzikleri besteledi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde konserler verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Duysal Tasarım Bölümü’nde elektroakustik kompozisyon eğitimi aldı. Ağırlıklı olarak, buluntu seslerin ve rastgele kayıtların dijital ortamda işlenerek düzenlenmesi üzerine kurulu çalışmalar yapan müzisyenin 'Takva' filmi için bestelediği, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 'En İyi Film Müziği Ödülü’ne lâyık görülen çalışması 2009'da yayınlandı.

        Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından 1993'te kurulan Replikas grubu, Mayıs 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla da genişledi. 2005'te Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup, son halini aldı.

        Replikas grubu; 'Köledoyuran', 'Dadaruhi', 'Avaz', 'Zerre' ve 'Biz Burada Yok İken' gibi albümlerle Türk rock müziğinin önemli grupları arasında yer alıyor.

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        #Replikas
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