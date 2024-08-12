Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın! Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklama

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy de yaptığı yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve bölge için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını belirtti.

Balitskiy, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirmişti.