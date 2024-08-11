Galatasaray'da sol beke sürpriz aday: Mario Rui!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Kırmızılıların, Napoli forması giyen Mario Rui ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.
İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; Sarı kırmızılılar, Napoli'de forma giyen Portekizli sol bek Mario Rui'yi gündemine aldı.
Haberde, 33 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde belli olacağı ve Napoli'nin oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle kiralık da olsa bir anlaşmaya sıcak baktığı ifade edildi.