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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da sol beke sürpriz aday: Mario Rui! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday: Mario Rui!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Kırmızılıların, Napoli forması giyen Mario Rui ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 18:56 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:56
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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        İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; Sarı kırmızılılar, Napoli'de forma giyen Portekizli sol bek Mario Rui'yi gündemine aldı.

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        Haberde, 33 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde belli olacağı ve Napoli'nin oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle kiralık da olsa bir anlaşmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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        Öte yandan haberde, Real Valladolid'in de Rui ile ilgilendiği ancak oyuncunun İspanyol ekibine gitmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

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        Geride kalan sezonda Napoli ile 28 resmi maça çıkan Rui, 2 asist yaparken gol atamadı.

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