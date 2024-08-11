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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda lider Amerika Birleşik Devletleri! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda lider Amerika Birleşik Devletleri!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu. Çin ikinci sırada yer alırken üçüncü sırayı ise Japonya aldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 20:38 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:38
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        Paris 2024'te lider ABD!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.

        ABD ile aynı sayıda altın madalyayla ikinci olan Çin, 40'ı altın, 27'si gümüş, 24'ü bronz 91 madalyayla oyunları tamamladı.

        Olimpiyatların son gününde 2 altın madalya kazanan Japonya, üçüncü sıraya yükseldi. Japonya'nın 20'si altın, 12'si gümüş, 13'ü de bronz 45 madalyası bulunuyor.

        Yüzme ve su sporlarındaki başarısıyla dikkati çeken Avustralya, 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 53 madalyayla dördüncü sırada yer aldı.

        Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz 64 madalyayla oyunları tamamladı.

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        Paris 2024'te Mülteci Olimpiyat Takımı ve 90 ülke, madalya mücadelesi verdi.

        TÜRKİYE 64'ÜNCÜ BİTİRDİ

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64. oldu.

        Kadınlar boks branşı 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş ile atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım, gümüş madalya aldı.

        Güreşte Taha Akgül erkekler serbest stil 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

        Oyunların ardından ülkeler madalya sıralaması şu şekilde oluştu:

        Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
        ABD 40 44 42 126
        Çin 40 27 24 91
        Japonya 20 12 13 45
        Avustralya 18 19 16 53
        Fransa 16 26 22 64
        Hollanda 15 7 12 34
        Büyük Britanya 14 22 29 65
        Güney Kore 13 9 10 32
        İtalya 12 13 15 40
        Almanya 12 13 8 33
        Yeni Zelanda 10 7 3 20
        Kanada 9 7 11 27
        Özbekistan 8 2 3 13
        Macaristan 6 7 6 19
        İspanya 5 4 9 18
        İsveç 4 4 3 11
        Kenya 4 2 5 11
        Norveç 4 1 3 8
        İrlanda 4 3 7
        Brezilya 3 7 10 20
        İran 3 6 3 12
        Ukrayna 3 5 4 12
        Romanya 3 4 2 9
        Gürcistan 3 3 1 7
        Belçika 3 1 6 10
        Bulgaristan 3 1 3 7
        Sırbistan 3 1 1 5
        Çekya 3 2 5
        Danimarka 2 2 5 9
        Azerbaycan 2 2 3 7
        Hırvatistan 2 2 3 7
        Küba 2 1 6 9
        Bahreyn 2 1 1 4
        Slovenya 2 1 3
        Tayvan 2 5 7
        Avusturya 2 3 5
        Hong Kong 2 2 4
        Filipinler 2 2 4
        Cezayir 2 1 3
        Endonezya 2 1 3
        İsrail 1 5 1 7
        Polonya 1 4 5 10
        Kazakistan 1 3 3 7
        Jamaika 1 3 2 6
        Güney Afrika 1 3 2 6
        Tayland 1 3 2 6
        Etiyopya 1 3 4
        İsviçre 1 2 5 8
        Ekvador 1 2 2 5
        Portekiz 1 2 1 4
        Yunanistan 1 1 6 8
        Arjantin 1 1 1 3
        Mısır 1 1 1 3
        Tunus 1 1 1 3
        Botsvana 1 1 2
        Şili 1 1 2
        Saint Lucia 1 1 2
        Uganda 1 1 2
        Dominik Cumhuriyeti 1 2 3
        Guatemala 1 1 2
        Fas 1 1 2
        Dominika 1 1
        Pakistan 1 1
        Türkiye 3 5 8
        Meksika 3 2 5
        Ermenistan 3 1 4
        Kolombiya 3 1 4
        Kırgızistan 2 4 6
        Kuzey Kore 2 4 6
        Litvanya 2 2 4
        Hindistan 1 5 6
        Moldova 1 3 4
        Kosova 1 1 2
        Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 1
        Fiji 1 1
        Ürdün 1 1
        Moğolistan 1 1
        Panama 1 1
        Tacikistan 3 3
        Arnavutluk 2 2
        Grenada 2 2
        Malezya 2 2
        Porto Riko 2 2
        Fildişi Sahili 1 1
        Yeşil Burun Adaları 1 1
        Mülteci Olimpiyat Takımı 1 1
        Peru 1 1
        Katar 1 1
        Singapur 1 1
        Slovakya 1 1
        Zambiya 1 1
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