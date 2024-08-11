Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda lider Amerika Birleşik Devletleri! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu. Çin ikinci sırada yer alırken üçüncü sırayı ise Japonya aldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64. oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 11.08.2024 - 20:38 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:38 facebook

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