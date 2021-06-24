Teğmen Uzun, Osmaneli'ne veda ediyor

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Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, tayini nedeniyle ilçeden ayrılırken, veda ziyaretlerine başladı.

Tayini nedeniyle Ağrı'nın Patnos ilçesine Bölük Komutanı olarak gidecek olan Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e veda ziyaretinde bulundu. Yeni görev yerinde Uzun'a başarılar dileyen Başkan Şahin, "Ağrı'ya terfi ederek tayin olan değerli komutanımız Teğmen Eyüp Uzun'a ilçemize katkıları için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

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