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Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli karpuz sezonunu açtılar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bilecik, karpuz üretiminde Türkiye’de 12'inci, sırada 70 ton gibi ciddi bir karpuz üretimi var" "Tarımın paydaşlarına hizmet etmek için gayret içerisindeyiz, çaba içerisindeyiz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "Karpuzun benim özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında önemli bir hatırası var"

İHA

Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli karpuz sezonunu açtılar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bilecik, karpuz üretiminde Türkiye’de 12'inci, sırada 70 ton gibi ciddi bir karpuz üretimi var" "Tarımın paydaşlarına hizmet etmek için gayret içerisindeyiz, çaba içerisindeyiz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "Karpuzun benim özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında önemli bir hatırası var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de 12'inci sırada yer alan Bilecik'te yıllık 70 ton gibi ciddi bir karpuz üretimi olduğunu söyleyerek, "Karpuzun anavatanını Diyarbakır diye bilirdik, ama Osmaneli’nde de biraz önce tadına baktık çok lezzetli karpuzlar varmış" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretler, açılışlar ve temel atma törenlerine katılmak üzere geldikleri Bilecik'te son olarak Osmaneli'ne geçtiler. Burada Osmaneli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan hal kompleksi açılışını yapan konuk Bakanlar, ardından karpuz sezonunu açtılar. 4 bin 650 dönüm araziye karpuz ekimi gerçekleştirilen ilçede bu yıl 32 bin 500 ton karpuz hasadı bekleniyor.

"Tarımın paydaşlarına hizmet etmek için gayret içerisindeyiz, çaba içerisindeyiz"
Burada bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Bilecik'i karış karış gezdikleri anlatarak, "Bunun akabinde Gölpazarı ilçemizde bir temel atma törenimiz var, inşallah ondan sonra tarımın ve sektörün paydaşlarıyla buluşup günümüzü sonlandıracağız. 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Bilecik’teyim yarın Diyarbakır’dayım, öbür gün Tekirdağ’dayım, hemen akabinde Karaman’dayım oradan sonra da Gaziantep’e gidiyorum. Yani 7\24 sizlere hizmet etmek, tarımın paydaşlarına hizmet etmek için gayret içerisindeyiz çaba içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ışık ve enerjiyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bilecik, karpuz üretiminde Türkiye’de 12’inci sırada 70 ton gibi ciddi bir karpuz üretimi var"
Osmaneli'ne gelince bir sürprizle karşılaştığı anlatan Bakan Pakdemirli, "Karpuzun anavatanını Diyarbakır diye bilirdik, ama Osmaneli’nde de biraz önce tadına baktık çok lezzetli karpuzlar varmış. Bundan dolayı memnun olduk. Osmaneli ve Bilecik’in toplamına baktığımız zaman karpuz üretiminde Türkiye’de 12'inci sırada 70 ton gibi ciddi bir karpuz üretimi var. Karpuz üreten için son derece kârlı, bereketli bir ürün. Burada bu iş uzun süredir yapılıyor. Bundan sonra da yapılmaya devam edilecek. Bu halle birlikte elbette tarımın paydaşları yanında halde para kazanılacak. Ama özellikle bizim gıda amadeleri çabuk bozulabildiği için hızlı bir şekilde pazara ulaştırılması açısından bu halinde son derece büyük bir önemi var. Bu ve bunun benzeri tesislerin yapılması son derece önemli. Bizde bakanlık olarak özellikle ürünlerimizin kayıt altına girmesi, bizim bunları desteklememiz ve desteklerle beraber mümkün mertebe tarıma Türkiye’de yarın ki ihtiyaçlara göre daha iyi planlamamız için özellikle bu tarz pazar yerlerinin, hallerin mutlaka yapılıyor olması lazım" dedi.

"Karpuzun benim özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında önemli bir hatırası var"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Uzunca bir aradan sonra pandemi nedeniyle sizlerle bir araya gelemedik. Osmaneli’ne her geldiğimde yeni bir eserin, yeni bir hizmetin devreye alınıyor olmasını görmek beni Bilecikli olarak son derece memnun ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Başkaları gibi dedikodu yapan yalan iftira üzerine siyaset bina etmiyoruz. Bakın bu eserler kolay ortaya çıkmıyor. İnanırsanız gönülden bu işe itikat ederseniz işte o zaman bu güzel eserler ortaya çıkıyor. Tabi marifet iltifata tabi onun için başta sayın başkanımız olmak üzere değerli çalışma arkadaşlarını kutlamak lazım ki bu eserlerin yenisini daha güzellerini eklesinler. Burada karpuz hasadını başlatmış oluyoruz. Karpuzun benim özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında önemli bir hatırası var. Bu coğrafyanın bir çocuğu olarak, benim annemin köyü Yeniceköy biraz ileride Sakarya Vadisinin kenarında. Bu karpuz, kavun işi bolca yapılır, yetiştirilir. Çok fazla traktör kasasına karpuz yüklemişliğim var. Öyle olacak ki lise yıllarımın sonunda, üniversiteyi kazandığımda, üniversiteye harçlık biriktirebilmek için İstanbul’da bir arkadaşımla karpuzcu dükkânı açtık. Onun için karpuzun iyisini kötüsünü bilirim. Acı tatlı günler. Tabi kimse bu günleri hayal etmiyordu. Rabim nasip etti buralara geldik, size hizmet etmek de varmış. Biz bu açıdan kendimizi bahtiyar hissediyoruz. İnşallah hasadınız bereketli olur. Bu hal de son derece modern inşa edilmiş, halde görev alacak, çalışacak komisyoncularımıza da buradan hayırlı olsun demek istiyorum. Bizim gönlümüzden geçen tabi çiftçinin ürününün gerçek değerini bu pazarlarda bulması" dedi.

"İhtiyaç duyduğu her anda, her konuda sizin yanınızda olacağız"
Bakan Dönmez son olarak Osmaneli’nin şöyle bir avantajı olduğunu anlatarak, "Marmara, Kocaeli, İstanbul başta olmak üzere üretim pazarlarına buradan süratle sevk etme imkânımız var. Biz Osmaneli’nin dün yanındaydık, bugün yine yanındayız, yarın yine yanında olacağız. İhtiyaç duyduğu her anda, her konuda sizin yanınızda olacağız. Sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Beni kardeşiniz bir evladınız bir abiniz olarak inşallah hizmete devam edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla zaten Osmaneli benim bakanlığımla ilgili olarak ifade edeyim elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere birçok konuda eksiğimizi tamamladık. Osmaneli doğalgaz kullanıyor. Pırıl pırıl havası olmuş sayın başkanım. İnşallah daha nice güzel hizmetlere de vesile olur bu ziyaretler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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