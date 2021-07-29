İl Özel İdare personeline hizmet içi eğitim verildi

Bilecik İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personellerine hizmet içi eğitim verildi.

İdarenin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yürütülen yol çalışmaları ile yeni başlanacak KÖYDES projelerinin yürütülmesinde kaliteyi artırmak adına Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personel görevlendirmesi yapıldı. Görevlendirilmesi yapılan personellere yeni görevleri hakkında eğitim verildi. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzde görev alacak şoför ve yama işçisi personeller; düzenlenen oryantasyon eğitimi ile araç tanıma, araç bakımı, asfalt yama malzemesi üretimi, asfalt plent tesisi, yama yapım teknikleri hakkında bilgilendirilmişlerdir. Sahada yapılan uygulamalı eğitimler sonrasında, yama personelleri asfalt yama yapımı işlerinde yama işçisi olarak, şoför personeller ise çeşitli düzeylerdeki kamyonlarda şoför olarak göreve başladı.

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