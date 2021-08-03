Bilecik, korona virüs aşılamasında ‘mavi’ kategoriye geçti

Bilecik'te toplam aşılanma yüzde 75'i geçerek mavi kategoride yer alan iller arasına girdi.

Sağlık Bakanlığının günlük Covid19 aşı tablosuna göre yaklaşık 230 bin nüfuslu Bilecik'te, en az bir doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerine çıkıp, Türkiye’de ‘mavi’ kategoriye geçen 11'inci şehir oldu. Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, vatandaşları aşı olmaya davet ederek, il genelinde ilk ve ikinci doz olmak üzere 242 bin 426 kişinin aşılandığı söyledi.

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