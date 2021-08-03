Bilecik-Söğüt karayolu ulaşıma kapatıldı Yüzlerce araç alternatif köy yollarına yönlendiriliyor

BilecikSöğüt karayolu devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. İlçeye gitmek isteyen yüzlerce araç bir görevli tarafından alternatif köy yollarına yönlendiriliyor.
Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e giden BilecikSöğüt karayolu ulaşıma kapatıldı. Yola mıcır döken yetkiler, 'Yapım çalışmaları nedeniyle yol YeniköyBilecik arası trafiğe kapalıdır' yazılı tabela koydu. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret için gelen yüzlerce araç, bir görevli tarafından alternatif köy yollarına yönlendiriliyor. Yolu bilmeyen bazı sürücüler ilçeye gidemeden geri dönüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.