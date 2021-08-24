Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atandı.

Jandarma Genel Komutanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar gerçekleşti. Buna göre Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığına atandı. Yalçınkaya'dan boşalan göreve ise Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.