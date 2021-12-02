Bilecik'te vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde kurulan stantlarla vatandaşlar siber suçlar hakkında bilgilendirildi.

Ekipleri siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması amacıyla oluşturulan "Siberay Projesi" çerçevesinde il genelinde vatandaşlara İnternet üzerinden karşılaşabileceği dolandırıcılık konuları ve İnternetin güvenli kullanımı konularında bilgilendirme amaçlı stant ve broşür çalışmaları yapıldı.

Çalışma hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Projenin temel amacı, ülkemizde her yaş grubundaki vatandaşlarımızın internet ve teknoloji bağımlılığı gibi topluma ve kişiye zarar veren alışkanlıkları ile mücadele etmektir. Toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili şekilde kullanmalarını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler ve ürünler geliştirmek, bu sayede örf, adet ve milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.