İslam aleminde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayı Diyanet dini günler takvimine göre 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Ramazan ayına sayılı günlerin kalmasıyla gözler 30 günlük İmsakiye takvimine çevrildi. Diyanet tarafından yayımlanan Bilecik İmsakiyesi ile Bilecik iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Peki, Bilecik'te sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte, Diyanet Bilecik imsakiye takvimi 2023 ile Bilecik sahur vakti, iftar saatleri haberimizde...

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